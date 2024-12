Tentato furto in un garage

Un tentativo di furto si è registrato in un garage di Scossicci, ma alla fine il ladruncolo se n’è andato a mani vuote. È successo nella notte tra venerdì e ieri a Porto Recanati. Nel mirino è finito lo scantinato di un palazzo di via Marco Polo. A tarda ora, qualcuno ha spaccato il vetro di una portafinestra ed è entrato. Dentro però non c’era nulla da rubare. Ieri mattina la proprietaria si è accorta di quanto avvenuto e, accompagnata dal figlio, è andata dai carabinieri per la denuncia. Tre settimane fa, sempre a Scossicci ignoti avevano aperto un’auto e un furgone, rubando oggetti di poco valore; e un camioncino era stato forzato martedì sera, in via Kennedy.