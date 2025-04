"The Young Beethoven". Cappelletto e Scolastra sul palco del Feronia

Stasera ultimo appuntamento della stagione sinfonica Form al teatro Feronia di San Severino. Sul palco lo scrittore Sandro Cappelletto (foto) e il pianista Marco Scolastra con lo spettacolo "The Young Beethoven - Gli artigli di un artista da cucciolo". Il titolo, che rimanda a quello del romanzo di formazione di Joyce "Portrait of the artista as a young man" porta il pubblico ai primi anni di attività del musicista di Bonn. Prima di Beethoven, nessun musicista era stato per i propri successori una figura così ingombrante con cui confrontarsi, e la narrazione di Cappelletto prova a illustrare le ragioni dell’affermarsi di questa figura titanica. Scolastra sarà impegnato nell’esecuzione di pagine rare da ascoltare, per lo più attinenti ai primi anni di attività del compositore, come Bagatella in mi bemolle maggiore op. 33 n. 1 (Andante grazioso, quasi allegretto), Bagatella in mi bemolle maggiore op. 126 n. 6 (Presto - Andante amabile e con moto - Tempo I) e altre. Il costo dei biglietti va da 5 a 15 euro, per info: 0733.634369.