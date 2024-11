Tipicità e cultura con ’Evo’: "Il linguaggio del cibo tra arte e biodiversità"

Torna "Evo – I linguaggi della Tipicità", il tradizionale viaggio tra cibo e cultura promosso dal Comune di Macerata e organizzata da Tipicità, giunto alla 4ª edizione. Da giovedì a sabato prossimi innovazione, sostenibilità e territorio saranno al centro di incontri, mostre e dimostrazioni in centro città, arricchendo poi il cartellone natalizio per tutto il periodo dell’Avvento con la collaborazione dei locali del centro storico. Si parte con la mostra "Arte, territorio, armonia" agli Antichi Forni a cura di Edizioni Nisroch e il "Magic garden" in piazza Mazzini a cura di studenti e studentesse dell’Istituto Agrario G. Garibaldi di Macerata.

Evento clou, sabato prossimo, "Le magie della biodiversità" con Monica Caradonna, conduttrice di Rai Linea Verde Italia: per l’occasione, prima l’esplorazione del linguaggio della musica con il concerto dei Pueri Cantores, poi di cibi e prodotti tipici in compagnia dell’Accademia di Tipicità, produttori, associazioni e istituti scolastici. A fare da cornice, l’Evo Village e la casa di Babbo Natale in piazza Mazzini a cura dell’associazione culturale Amanuartes. E ancora, gli incontri su aziende e territorio, modi d’espressione e utilizzo dei linguaggio grazie alla collaborazione con Confartigianato, Coldiretti Macerata, Cna Macerata, Confcommercio Marche Centrali, Istituto agrario G. Garibaldi, liceo classico G. Leopardi, Università degli Studi di Macerata, Edizioni Nisroch, Amanuartes, Comitato provinciale della consigliera di Parità - Provincia di Macerata, Associazione commercianti Macerata, Pueri Cantores e Food Brand Marche.

"Ricordiamo il potere del cibo come mezzo di comunicazione – ha spiegato Angelo Serri, direttore di Tipicità – in collaborazione totale con enti e associazioni del territorio". "Parlare di cibo con chef e autori valorizza e porta contenuti in città" ha detto il sindaco Sandro Parcaroli, seguito dalle parole dell’assessore alle Attività produttive, Laura Laviano, che ha aggiunto: "Vogliamo che i cittadini entrino in Evo dentro i locali maceratesi, per questo abbiamo organizzato serate a tema per tutto il periodo dell’Avvento". Francesca Chiusaroli, docente ordinaria di Linguistica e glottologia a Unimc, ha affermato: "Quando si parla di comunicazione non si fa riferimento solo alle parole, ma anche a simboli e segni che sono costantemente tra noi e l’esterno". Partner dell’iniziativa anche Banco Marchigiano, con l’idea di "partecipare alla valorizzazione del territorio in un momento di vera e propria rivoluzione tecnologica", riprendendo le parole del direttore generale Massimo Tombolini. Programma completo su: https://www.comune.macerata.it/vivere-il-comune/eventi/evo-i-linguaggi-della-tipicita/.