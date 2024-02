Tirocini d’inclusione: rete di supporto

L’assessorato alle Politiche sociali ha voluto incontrare le associazioni di categoria, il Centro per l’impiego e le associazioni del terzo settore, per presentare le progettualità legate ai tirocini di inclusione sociale e creare, in questo modo, una rete di supporto. L’intervento è finanziato per 935.542,62 euro nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal PR Marche FSE+ 2021-2027, Asse Inclusione sociale. Sono già stati attivati, da dicembre, 27 tirocini. L’iniziativa, che prevede un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento lavorativo finalizzato a sostenere l’inclusione sociale, l’autonomia e la riabilitazione delle persone prese in carico dai Servizi Sociali e dai Servizi Sanitari competenti, è destinata ai cittadini residenti o domiciliati nei comuni dell’Ambito territoriale sociale 15 (Macerata, Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia) compresi nella fascia d’età tra i 16 e i 67 anni. I tirocini di inclusione sociale prevedono un impegno settimanale di 25 ore e un’indennità mensile di 400 euro. La proposta di attivazione del tirocinio deve essere formulata dall’assistente sociale previa valutazione della situazione del beneficiario. L’Ufficio Servizi sociali del Comune di Macerata è a disposizione per informazioni e candidature.