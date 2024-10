Tolentino, i ragionieri si ritrovano a cinquant’anni dal diploma

"Cinquant’anni dopo". Questo il titolo dell’evento con cui si sono rivisti venti ragionieri dopo mezzo secolo dal diploma (1974 – 2024). Venti ragionieri dell’istituto tecnico Einaudi di Tolentino si sono ritrovati domenica al ristorante "La Contrada" di Tolentino per rivivere alcuni momenti della loro storia, dopo anni di vita trascorsi in città diverse con esperienze uniche. "Un grazie a tutti i presenti, un saluto a chi nel tempo è venuto a mancare e un ricordo anche a coloro che per diversi motivi non sono riusciti a partecipare – dice uno degli organizzatori, Marco Attili –. Ritrovarsi dopo cinquant’anni dal diploma, riconoscersi, rivivere alcuni momenti della storia scolastica, raccontarsi le varie storie personali vissute e terminare la serata con la voglia e la certezza di rincontrarsi presto. Questo sì che significa vivere il presente, senza dimenticare però il passato".