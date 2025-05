Tolentino in lutto per la morte di Silvana Vagni: "Era la nostra postina, sempre con il sorriso"

Tolentino piange Silvana Vagni, conosciuta da tutti come Silvana la postina. È morta giovedì all’età di 95 anni e ieri sera si è svolto l’ultimo saluto nella camera ardente, allestita nella sala del commiato Terracoeli.

Per tanti anni Silvana Vagni aveva svolto la professione di postina, consegnando le lettere ai tolentinati in sella alla bici, sempre col sorriso. Era stata presidentessa del centro sociale, iscritta all’Anpi; partecipava alle attività del Partito comunista e all’organizzazione delle Feste dell’Unità. "Buon viaggio postina unica e irripetibile – è il messaggio di una concittadina –. Rimarrai per sempre nei nostri cuori". "La nostra postina, la postina più fantastica del mondo" è il pensiero della città. Tutti la ricordano per la sua simpatia e giovialità. Una donna piena di vita, nonostante la disgrazia di aver perso due figli. Lascia il figlio Mario, i nipoti e tante persone che le volevano bene.