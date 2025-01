Tolentino, Passarini esulta: "La nostra forza è il gruppo"

Vittoria di valore per il Tolentino che inizia il girone di ritorno subito con le marce alte, 1-3 sul campo del Montefano e quarto posto in classifica che dà fiducia a tutto l’ambiente. Parla soddisfatto il tecnico Passarini: "Grande prova della squadra – dice il tecnico cremisi –, perché siamo partiti con il giusto piglio e il gol del vantaggio ci ha dato una grande mano".

Tolentino sfortunato nel primo tempo, perché mister Passarini ha dovuto effettuare due sostituzioni per i due infortunati Stefoni e Strano. "Abbiamo dovuto cambiare in corsa viste queste defezioni – prosegue –, ma ci siamo sistemati nel giusto modo e chi è subentrato ha approcciato la gara subito al meglio. Avevamo diversi giocatori di qualità in panchina e lo abbiamo sfruttato a nostro favore, dosando le energie anche nel finale di gara".

Sono subentrati infatti tra gli altri, Capezzani, Conti e Peluso, ultimo acquisto cremisi, garantendo un finale di gara tutto sommato tranquillo con la gestione dei possessi delicati fatta nella maniera ottimale. "Sicuramente tutta la squadra ha fatto una prova di assoluto livello – commenta entusiasta l’allenatore cremisi –, in particolare gli attaccanti, sia Lovotti che ha fatto una doppietta e si è sacrificato molto per la squadra, ma anche lo stesso Moscati, che ha aiutato i compagni lottando su tutti i palloni, non risparmiandosi fino all’ultimo minuto. La forza di questa squadra è proprio il gruppo – conclude Passarini –, ogni calciatore si mette a disposizione del compagno, restando uniti verso l’obiettivo di squadra e questa è la cosa più importante".

Marco Natalini