Tolentino, passaggio del martelletto al Rotary: Giuseppe Bocci è il nuovo presidente

Tolentino, 2 luglio 2024 - Passaggio del martelletto (al ristorante Villa Berta di San Severino) per il Rotary Club Tolentino. Al presidente uscente Giorgio Zaganelli è subentrato l’architetto Giuseppe Bocci, titolare della società di ingegneria Bocci and Partners con sede a San Ginesio. Bocci ha assunto la guida del club da ieri, fino al 30 giugno 2025. Zaganelli ha consegnato il prestigioso riconoscimento Paul Harris Fellow a Stefano Ferranti, Francesco Losego, Marco Massei, Maria Teresa Cristini; durante la serata sono stati conferiti riconoscimenti e doni ad altri soci per il loro impegno e dedizione nel corso dell'anno. Il nuovo presidente ha presentato la sua squadra e ha annunciato le iniziative future; in particolare, ha ricordato la visita del governatore Massimo De Liberato, del club di Chieti, prevista per giovedì 18 luglio. Inoltre, ha svelato i dettagli della festa d’estate, fissata per il 2 agosto, quando si celebrerà anche il passaggio del martelletto dei club giovanili Interact e Rotaract.

L'evento ha visto la partecipazione dell’assistente del governatore Jonata Lacchè, con il governatore nominato Stefano Gobbi, il presidente del club di Camerino Mario Cavallaro, il presidente del Rotary Club di Macerata Aldo Alessandrini e i sindaci Franco Capponi, Rosa Piermattei e Mauro Sclavi. Toccante l’intervento del presidente del Rotary club di Minsk (Bielorussia) Aliaksandr Anishchandra.