Tolentino, rumors sul rimpasto in giunta: "Stiamo valutando"

Federico Pieroni è entrato nel consiglio comunale di Tolentino al posto di Giordano Tasselli. Ieri è avvenuta la surroga, votata all’unanimità. L’architetto Pieroni, primo dei non eletti della lista Tolentino Civica e Solidale, sostituisce Tasselli, dimesso per motivi personali. "Lo ringrazio per la serietà con cui ha svolto questo compito – ha esordito il sindaco Mauro Sclavi –. Allo stesso tempo ringrazio Pieroni per aver accettato l’incarico: fare il consigliere è un impegno gravoso, a contatto con le esigenze delle persone".

L’assessore Elena Lucaroni, componente della stessa lista, ha espresso gratitudine verso Tasselli per il percorso condiviso dalla campagna elettorale. "Do il benvenuto a Pieroni – ha aggiunto –, conosciamo il suo impegno e la correttezza con cui si è messo sempre in gioco. Gli assicuro sostegno e collaborazione da parte di noi assessori e di tutto il gruppo".

Si sono aggiunti ai ringraziamenti a Tasselli e all’augurio di buon lavoro a Pieroni i capigruppo Fabio Montemarani per Tolentino Popolare e Alba Mosca per i Riformisti, il consigliere Luigino Luconi e il presidente del consiglio Alessandro Massi. Infine il consigliere Fd’I Francesco Colosi (minoranza) si è rivolto al sindaco: "Girano tante voci di un rimpasto di giunta. Vorremmo sapere come, con chi vuole andare avanti questa amministrazione, visto che per il 2025 avete messo tanta carne al fuoco". Sclavi non si è sbottonato e ha concluso laconico: "Come altri governi, è legittimo che anche noi facciamo i nostri ragionamenti e valutazioni".

Lucia Gentili