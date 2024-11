Torna il "Premio Colsalvatico". Nuova edizione a tema ’umorismo’

Parte la 10ª edizione del "Premio Colsalvatico – L’umorismo, un modo di guardare la realtà", presentato ieri dalla vicesindaco, Alessia Pupo, con il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi, la consigliera Samanta Casali, il presidente del circolo Colsalvatico, Franco Maiolati, e Solidea Vitali, esperta di comunicazione, parte della giuria sia preliminare che tecnica. Domenica alle 17, alla sala Mari del museo dell’umorismo (Miumor) in piazza della Libertà ci sarà la presentazione dei cinque racconti scelti, selezionati da più di 40, alla giuria dei lettori, a cura dell’associazione culturale Libera…mente e Laboratorio artistico Bura (Massimo Attili, Nazareno Bacaloni, Raffaella Baratta, Liliana Bartolozzi, Silvana Bracaccini, Roberta Brandi, Fiorenzo Corvini, Patrizia Intili, Barbara Migliorelli) con gli interventi musicali di Alessandro Roganti. Una giuria, composta da Laura Alici, Gianna Belloni, Riccardo Canaletti, Felice Ciccioli e la Vitali, ha effettuato una preselezione dei racconti, lasciando alla giuria tecnica (presieduta da Gianfranco Lauretano, con Fabrizio Altieri, Samanta Casali, Alberto Cola, Fulvio Fulvi, Saverio Marconi e la Vitali) la valutazione e selezione ulteriore per la scelta dei cinque finalisti. Sarà infine una giuria di lettori, presieduta dal libraio Francesco Pagnanelli (composta da quanti hanno fatto richiesta compilando le cartoline di adesione) ad ascoltare, leggere ed esprimere il loro giudizio che concorrerà a stilare la graduatoria definitiva dei vincitori. In tutte queste fasi permane l’anonimato: gli autori saranno resi noti e presentati solo nella serata della premiazione, il 23 novembre.

Domenica saranno presentate anche due mostre: "L’umorismo nei volti", con caricature e scene di vita di Sandro Fabbri e maschere in ceramica di Paolo Torresi, esposta fino al 1 dicembre alla sala Mari, e "L’importante è che la morte ci trovi vivi", mostra su Marcello Marchesi, esposta nell’atrio di palazzo Sangallo. Dopodomani alle 16.30, alla sala Mari sarà la volta de "L’umorismo e i bambini" in collaborazione con l’IC Lucatelli - Don Bosco: interverranno lo scrittore Fabrizio Altieri, il critico letterario Gianfranco Lauretano, la preside Mara Amico e la consigliera Casali. Sabato 23 alle 21, al Politeama si svolgerà la cerimonia di premiazione. Domenica 24 invece, alle 10.30, partendo da piazza Porcelli (casa di riposo), ci sarà la "Passeggiata del sorriso" attraverso nuove vie e luoghi vie e luoghi cittadini che richiamano all’umorismo, accompagnati da Altieri e Giacomo Gardini. In caso di maltempo ritrovo al Miumor.