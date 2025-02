Torna la neve sui Sibillini. Riaprono gli impianti

È tornata la neve sui Sibillini. E oggi gli impianti della provincia saranno aperti. A distanza di circa un mese dalle vacanze natalizie, quando tra fine dicembre e inizio gennaio la montagna era stata presa d’assalto da giovani e famiglie, è tempo nuovamente di sci, bob e slittini. A Bolognola ieri ha continuato a nevicare, anche se con vento, nella parte alta, per una media di 40-50 centimetri di neve fresca. Oggi sono operativi: sciovia Pintura 1, Pintura 2, sciovia Castelmanardo fino a sgancio intermedio, tapis roulant Scoiattolo, tapis roulant Madonnina, piste n.1 Marchigiana, n.3 Intermedia, n.4 Camoscio, n.5 Faggio, n.6 Castelmanardo da intermedia, n.12 Campo scuola Scoiattolo, area bob/slittini Madonnina. Gli impianti poi saranno aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30. Attivi anche noleggi e scuola sci. Oggi pomeriggio dalle 14.30, allo ZChalet, c’è l’après-ski. A Frontignano di Ussita viene confermata l’apertura dalle 8.30 alle 17 della seggiovia Saliere per salire al rifugio Saliere Sibillini Mountain Lounge e al campo scuola, che sarà aperto e servito dal tapis roulant assieme all’area slittini. Tutte le altre piste sono chiuse per lo scarso innevamento, a causa del vento forte che ha spazzato via molta della neve caduta. In base a quanta neve continuerà a cadere, sugli account social delle varie stazioni, saranno pubblicati aggiornamenti continui su eventuali nuove aperture.

Stesso problema anche per gli impianti sul Monte Prata, a Castelsantangelo sul Nera, che hanno riaperto il fine settimana prima di Natale dopo otto anni di stop dal terremoto 2016. Ieri mattina imperversava una bufera di vento. "Speriamo che siano pulite bene le strade – hanno spiegato i gestori – perché, quando c’è vento, il problema sono gli accumuli di neve. Se dovessero scendere altri venti centimetri, riusciamo ad aprire la stazione. Siamo in attesa". Oggi non si riuscirà ad aprire neanche il tappeto perché ieri sera stava riaffiorando già tutta l’erba. Nel comprensorio sciistico Sassotetto – Santa Maria Maddalena, a Sarnano, saranno operativi il tapis roulant Maddalena baby e il tapis roulant Sassotetto baby; biglietteria aperta alla cassa in zona Maddalena e zona Lago dalle 8.30 alle 16. "Le strade vengono continuamente pulite, sono comunque percorribili con catene o pneumatici da neve", precisano da Sarnano Neve. Domenica prossima, il 23 febbraio, Baita Solaria a Sassotetto ospiterà un pranzo spettacolo in quota con Oriano e Alessandrino e uno special guest: dj Molella. Ingresso libero dalle 16.30.