Torna Versus Off, sul palco il poeta Viti

Tutto pronto a Porto Recanati per il secondo appuntamento di "Versus Off", la rassegna dedicata alla poesia contemporanea a cura dell’associazione culturale Lo Specchio. Domani alle 17.30 nella pinacoteca Moroni sarà la volta del poeta Piergiorgio Viti, tra i più tradotti a livello internazionale, uscito di recente con un libro d’arte "San Cinereo", pubblicato dalla Libreria Cardano. L’autore, che ama la contaminazione tra arti avendo collaborato anche con artisti e fotografi internazionali, proporrà una lettura di testi inediti e stralci da "San Cinereo".

L’associazione Lo Specchio si dice soddisfatta per l’esito del primo incontro la scorsa settimana, quando è stata protagonista la poetessa Dorinda Di Prossimo che ha letto versi intimi e suggestivi, capaci di coinvolgere e ammaliare il pubblico presente, tra cui il sindaco Andrea Michelini. "Siamo molto soddisfatti di questa prima serata di Versus Off – ha dichiarato il presidente dell’associazione portorecanatese, Vanni Semplici –. È la dimostrazione di come la poesia possa ancora oggi essere un linguaggio vivo, capace di avvicinare le persone e stimolare il confronto. Versus Off vuole riportare al centro della riflessione civile (e quindi anche politica) la poesia, come mezzo di scambio, di conoscenza, di visione del mondo. La performance ha suscitato grande interesse e coinvolgimento da parte del pubblico".