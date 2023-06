Tornerà il Vela Day, due giorni dedicati a chi ama mare e sport

Domani e dopodomani tornerà il Vela Day, e cioè la giornata di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy e Moving, per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. A partecipare il Circolo Vela Porto Recanati, che aderisce a tale iniziativa fin dalla prima edizione. In occasione della manifestazione il circolo aprirà a tutti le porte della sua sede, nel lungomare Primo Maggio, per far conoscere le sue attività come regate e corsi di vela, che saranno fruibili da metà giugno. Tutto ciò, spiega il circolo, "per provare l’emozione di un’uscita in barca, imparare un po’ di nautica e godere delle bellezze del nostro mare. Per chi vorrà cimentarsi non ci sono costi, i minori dovranno essere accompagnati da un genitore. L’iniziativa è dedicata a tutti coloro che, dai sei anni compiuti vogliono avvicinarsi e scoprire quanto sia affascinante questo sport". Quest’anno c’è poi una novità: il circolo presenterà il suo campus estivo, che partirà dal 12 al 30 giugno (dalle 8.30 alle 17.30). Si potranno iscrivere bambini dai 6 ai 12 anni, che avranno la possibilità di divertirsi e imparare con gli istruttori Fiv e gli educatori della cooperativa "Il Faro" che si alterneranno con giochi, lezioni e uscite in mare.