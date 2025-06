"Tra favole e rock". L’Orchestra parallela sbarca a Montecosaro

L’Orchestra parallela sbarca a Montecosaro. È atteso per sabato sera, appuntamento alle 21 al piazzale dell’Annunziata, il concerto "Tra favola e Rock" che vedrà in scena circa 40 ragazzi dei centri "Anffas" di Civitanova, Montecosaro e Potenza Picena, della "Serra" di Sant’Elpidio a Mare, del "Ciclamino" di Corridonia, del "Paolo Ricci" di Civitanova, della "Cittadella" di Porto Sant’Elpidio e del "Dopo di Noi" della Pars di Porto Sant’Elpidio. Gli interpreti verranno accompagnati dai loro operatori e dai musicisti professionisti del Laboratorio musicale "Il Palco", la regia dello spettacolo è a cura di Vanessa Spernanzoni. "Questi ragazzi, con le loro fragilità, faranno capire al pubblico quanto musica hanno dentro al loro cuore. Perché passi il messaggio che la disabilità è una risorsa. Ci ha fatto molto piacere ricevere i video saluti di Marco Giampaolo, Ciccio Graziani, Annalisa Minetti e Fabrizio Moro", spiega Renzo Morreale, che è l’anima di "Orchestra parallela". Il progetto è nato ad ottobre 2024 dalla consapevolezza che la musica ha un forte valore terapeutico. Il concerto di sabato sarà dedicato alle Favole di Bennato e, oltre ai ragazzi dei vari centri, vedrà la partecipazione di Massimo Saccutelli e Luigi Gnocchini alle tastiere, Andrea Zaccari al basso, Bip Gismondi alla chitarra, Renzo Gnocchini alla batteria, dello stesso Morreale (musicoterapista) con gli assistenti di palco Shanti Starnoni e Giona Pasquali. La manifestazione rientra nel programma di festeggiamenti per i 900 anni dell’Annunziata ed è patrocinata dal Comune di Montecosaro.

Francesco Rossetti