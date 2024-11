Tragico schianto, città in lutto per Gianpiero

Non è stato ancora fissato il funerale e anzi verrà eseguita l’autopsia (non giudiziaria) sul corpo di Gianpiero Cavallaro, il 48enne di Porto Recanati morto lunedì sera in uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla Statale 16 a Loreto, a poca distanza dal casello autostradale. Infatti l’esame autoptico è stato richiesto dal medico di base dell’uomo e servirà a chiarire se il 48enne sia stato colto o no da un malore mentre guidava la sua Mini Cooper. Probabilmente la data dell’accertamento sanitario verrà stabilito in giornata. E solo dopo che sarà eseguita l’autopsia, potrà essere fissato il funerale. Intanto la salma di Cavallaro è stata trasportata all’obitorio di Civitanova. Ma è forte il cordoglio per la scomparsa del 48enne, originario di Scafati (in Campania), che si era trasferito una trentina d’anni fa a Porto Recanati con la sua famiglia. Era padre di due gemelli di tre anni, un maschio e una femmina, e lascia anche la moglie Tiziana e il fratello Francesco. Il tragico incidente era avvenuto lunedì sera, verso le 19.30. Stando agli accertamenti dei carabinieri di Osimo, Cavallaro stava viaggiando sulla Statale 16 al volante della Mini Cooper e proseguiva in direzione sud.

Ma all’improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo e invaso la corsia di marcia opposta, andando a finire addosso alla Jeep che in quel momento sopraggiungeva. Sul posto erano accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo, la Croce rossa di Loreto, l’automedica di Torrette e le ambulanze della Croce Gialla di Porto Recanati. Ma nonostante i disperati tentativi degli operatori sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare per il 48enne. Invece le due persone che si trovavano a bordo della Jeep, marito e moglie, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale regionale di Torrette, entrambi feriti in maniera molto grave.