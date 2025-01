Trasporto e mensa. Via alle domande

È possibile presentare domanda di iscrizione a mensa e trasporto scolastico a Corridonia per il prossimo anno. Le richieste devono essere inoltrate online entro il primo luglio tramite il portale genitori raggiungibile all’indirizzo corridonia.ecivis.it. Le domande potranno essere accolte solo se si è in regola con i pagamenti degli anni precedenti e in corso d’anno. Per ulteriori informazioni sulle procedure di registrazione e iscrizioni via web si potrà contattare lo stesso ufficio, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, ai numeri: per il trasporto scolastico: 0733.439366 o 0733.439362; mentre per la mensa: 0733.439363 o 0733.439362.