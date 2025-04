Tre location e tanti eventi per rilanciare la città alta

Una serie di eventi culturali e di intrattenimento per rilanciare il borgo storico, organizzati dalla associazione "Società Operaia Garibaldi Civitanova Alta". Taglio del nastro domenica per la mostra "Frammenti". La mostra, organizzata dall’associazione "Società Operaia Garibaldi Civitanova Alta", in questa prima edizione, si svolgerà in tre location differenti della città alta: il visitatore si troverà in un percorso che lo condurrà come prima tappa a scoprire il locale storico, oggi proprietà privata gentilmente concessa, dell’ex Tipografia Ciarrocchi in via Roma, dove un giovanissimo Arnoldo, muoveva i rimi passi verso l’arte tipografica nel laboratorio del padre Aurelio, propedeutica a quella incisoria che rese successivamente Arnoldo un noto artista a livello nazionale. Il percorso prosegue verso i locali dell’antica Pescheria, in via del Mercato, suggestivo luogo di incontro popolare dall’architettura interessante che richiama ancora i sapori di un tempo. La passeggiata si conclude nella maestosa Porta Marina, simbolo della città a suggellare un incontro di storia e arte.

La mostra durerà fino al 18 maggio e sarà aperta da giovedì a domenica. Protagonisti saranno due fotografi, Francesca Pioli e Riccardo Antolini, ed il grande fotoreporter Mario Dondero. In due giornate, il 3 ed il 18 maggio, si svolgeranno degli aperitivi all’interno di questo spazio. L’intento è quello di far conoscere dei luoghi poco frequentati ma simbolo del centro storico cittadino per una rivalutazione culturale.

"Altro evento che faremo è "Il Primo maggio a musica alta" che si svolgerà al Tirassegno (via del Tirassegno). L’idea – ha spiegato Simona Lanzara, che fa parte della "Società Operaia Garibaldi Civitanova Alta" – è quella di creare una giornata per tutti dai bambini agli anziani in cui la mattina occuperemo gli spazi con la collaborazione di altre associazioni locali per creare attività ludiche sportive, tra cui la camminata metabolica, ed artistiche anche con giochi antichi. Poi dalle 14 iniziano i concerti: ne avremo due, con i Rinomatti ed un tributo di Leonardo Fontanot da Lucio a Lucio (Lucio Dalla e Lucio Battisti). Sarà presente l’area picnic e le persone potranno prenotare un cestino con porchetta e affettati, portare il plaid oppure scegliere di stare seduti: stand gastronomico e divertimento, insomma".

Chiara Marinelìl