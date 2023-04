Tre sere alla Baya di Popeye con la rassegna ’Aperitivi in arte’

Il 22 aprile il ristorante la Baya di Popeye, sul lago Castreccioni di Cingoli, ospita il primo appuntamento, alle 18, della rassegna "Aperititvi in Arte", con la presentazione del libro "Bellezza ribelle. Episodi di svariata bellezza" di Morena Oro e Lucia Nardi edito da Monetti Editore. Dopo

un’introduzione sul tema, discussioni e declamazioni si alterneranno per terminare con un brindisi e buon cibo. L’iniziativa, organizzata dalla Baya di Popeye, in collaborazione con Luna eventi, rientra in una serie di incontri che uniscono arte, letteratura ed enogastronomia. Il filo conduttore dei vari appuntamenti partirà dal concetto di bellezza, inteso non solo in senso estetico, ma in ogni sua connotazione. Gli incontri si svolgeranno il sabato, dalle 18 alle 21, ospitando autori ed esperti con letture, presentazioni e dibattiti. Ingresso gratuito con prenotazione al numero: 320.8231167.