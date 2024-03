"Triste teatrino sul vescovo Carboni"

"Triste teatrino in consiglio comunale, con la figura dell’amatissimo vescovo che è passata quasi inosservata". È la consigliera Antonella Fornaro (Udc) a tornare sul dibattito andato avanti per oltre un’ora in consiglio comunale, quando lunedì scorso si è discusso l’ordine del giorno di Marco Bravi (FdI) in cui si chiedeva di intitolare uno spazio al compianto vescovo Tarcisio Carboni. Fornaro punta il dito contro le opposizioni, in particolare Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune) e Ninfa Contigiani (Pd) che hanno presentato un emendamento per chiedere che il Consiglio venisse coinvolto nella scelta dello spazio da intitolare, proposta che è stata bocciata dalla maggioranza. "Alla bocciatura dell’emendamento – spiega Fornaro, si è levato un ampio e incredulo dissenso da parte di tutta l’opposizione. Cioè, quella parte che è rimasta in sala consiliare, poiché gran parte dei consiglieri di minoranza se ne sono andati già al termine della discussione sull’emendamento, non discutendo nel merito l’ordine del giorno e non votandolo, dimostrando nei fatti quanto poco ci tenessero. A noi preme, però, focalizzarci sull’altissima figura di Francesco Tarcisio Carboni, vescovo molto amato dall’intera città di Macerata".