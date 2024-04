"Trodica in fiore" con più di 30 espositori

Anche quest’anno piante e fiori coloreranno piazza Sandro Pertini insieme con la zona di parco Pegaso, grazie a "Trodica in fiore", la mostra mercato dedicata al florovivaismo giunta alla settima edizione. L’appuntamento, organizzato dalla Pro Loco Trodica con il patrocinio del Comune di Morrovalle si aprirà dalle 9 di oggi fino alla sera. Nel programma della grande fiera mercato di primavera dedicata a piante, fiori e a tutto quanto riguarda la cura e la gestione del verde e non solo protagonisti saranno oltre 30 espositori. Insieme abbelliranno la piazza per l’intera giornata con le loro piante e fiori, attrezzature per la cura del verde, hobbistica a tema naturale, il tutto accompagnato da prodotti tipici, street food e giochi per i più piccoli. Sarà inoltre possibile partecipare ad un corso gratuito (con inizio alle 16.30) incentrato sul "Trattamento e potatura degli ulivi" tenuto dall’agronomo Demetrio Ruffini. Per l’occasione ci sarà poi un ospite speciale: il "Gobbo di Trodica". Lo stand della Pro Loco farà conoscere il rinomato Cardo in veste "street-food", per pemettere ai partecipanti di scoprire le sue particolari caratteristiche.