Trodica, scontro al vertice. La Cluentina a Salvucci

Occhi puntati a Porto Sant’Elpidio dove oggi si sfidano le prime della classe: la squadra di casa ospita il Trodica allenato da Roberto Buratti ed è proprio quest’ultimo a presentare le partite della sesta giornata del campionato di Promozione, girone B. In questo turno esordirà Simone Salvucci sulla panchina della Cluentina, la dirigenza ha infatti promosso l’allenatore in seconda dopo le dimissioni di Marco Michettoni. Azzurra SBT-Palmense: "Mi aspetto una gara equilibrata tra formazioni che dispongono di buoni organici. Penso che possa finire in parità". Cluentina-Monticelli: "Da un lato c’è la formazione locale, che è giovane e ben organizzata, e dall’altro quella ospite che sta attraversando un momento difficile, pur potendo contare su alcuni elementi importanti. Non mi meraviglierei in un pareggio". Elpidiense Cascinare-Azzurra Colli: "Conservo bei ricordi dell’esperienza con l’Elpidiense, ma anche in questo caso ritengo il pareggio il risultato più probabile". Montegiorgio-Sangiorgese: "Ecco un derby tra una squadra che in casa è sempre ostica e un’altra a caccia della prima vittoria, alla fine entrambe potranno assicurarsi un punto a testa". Porto Sant’Elpidio-Trodica: "Ci attende una gara complicata perché giocheremo a casa di una squadra molto forte. Alla fine la spunterà chi commetterà meno errori e sarà più abile a interpretare il match". Casette Verdini-Corridonia: "È una partita all’insegna dell’equilibrio: Corridonia non può perdere contro un avversario partito molto bene, tuttavia ritengo molto probabile il pareggio". Grottammare-Vigor Montecosaro: "Il Grottammare mi ha destato un’ottima impressione, è un interessante mix tra giovani e giocatori esperti che sanno imprimere ritmi intensi nelle varie fasi di una gara". Settempeda-Aurora Treia: "San Severino darà filo da torcere a chiunque sul proprio campo, mentre Treia non può perdere terreno dopo una partenza in sordina".