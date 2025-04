Arrivano i "Sabati della salute". Visite e controlli nei viali Valentini

Per i "Sabati della salute", tour inerante promosso dall’Inrca con la Croce rossa di Osimo, domani a Cingoli dalle 9.30 alle 16.30 appuntamento ai viali Valentini: un camper attrezzato accoglierà le 50 persone già prenotate e chi vorrà monitorare la propria salute, sottoponendosi alla misurazione della pressione e a un elettrocardiogramma eseguito da infermieri dell’Inrca. I tracciati saranno esaminati e refertati a distanza, attraverso la piattaforma di telemedicina. "I risultati dei primi tre appuntamenti – ha commentato Marta Capalbio, direttrice generale dell’Inrca – evidenziano l’interesse della popolazione marchigiana per la propria salute. L’obiettivo è il potenziamento della sanità territoriale per favorire la prevenzione e la riduzione di ricoveri ospedalieri". "Concentriamo gli sforzi sulla prevenzione – ha spiegato Filippo Saltamartini, vice presidente della giunta e assessore regionale alla sanità – per far fronte alle cronicità e alla mancanza di servizi territoriali, che stiamo potenziando. Conformemente al Piano sociosanitario regionale 2023-25, stiamo realizzando gli obiettivi per il nuovo ospedale di area disagiata di Cingoli, che avrà un pronto soccorso, un reparto di medicina e di riabilitazione con tutte le specialità". Gianfilippo Centanni