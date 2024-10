Trofeo Coni 2024 di tiro con l’arco, Rocchi si aggiudica il premio Fair Play

Il Nuovo Oratorio Cristo Re di Caldarola protagonista al Trofeo Coni nazionale in Sicilia. E l’atleta Orlando Rocchi ha vinto anche il premio Fair Play "Gianni Gallo". Due giovani arcieri hanno brillato alle finali nazionali in Sicilia, tra Catania e Palermo, per il Trofeo Coni 2024; per il Nuovo Oratorio Cristo Re hanno partecipato Orlando Rocchi (12 anni) e Giulia Fiastrelli (14 anni) che hanno composto la delegazione regionale di tiro con l’arco insieme ai colleghi della vicina Belforte, Sofia Buson e Riccardo Imperatori. La squadra si è piazzata al 12esimo posto, per la delegazione di Caldarola è arrivata una bella soddisfazione. "I nostri atleti – spiega il tecnico e accompagnatore Enrico Palmioli – hanno partecipato anche ai giochi collaterali che vengono organizzati durante il Trofeo. Orlando era risultato tra i primi cinque concorrenti (su 3.500) al Premio Fair Play, premio che poi è stato consegnato proprio a lui per la categoria maschi. Il riconoscimento è stato assegnato a due atleti che si sono contraddistinti per rispetto delle regole e leadership. Un titolo che ci riempie di orgoglio: per il valore sociale dello sport e l’insegnamento che cerchiamo di trasmettere ai ragazzi, per noi è meglio una vittoria di queste che una sul campo". Soddisfatte anche la presidente del Nuovo Oratorio Cristo Re, Laura Corvini, e Dagmar Hoslova, mamma di Orlando. Congratulazioni anche dal presidente regionale del Coni, Fabio Luna.