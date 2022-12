"Trovata una sistemazione per le famiglie in difficoltà"

"Negli ultimi giorni abbiamo richiamato tutte le persone che risiedono nell’area container. Per una ventina, coloro che si trovano in oggettive condizioni di difficoltà, abbiamo trovato un’altra sistemazione tra gli edifici di proprietà comunale, dell’Erap e della Curia". A parlare è Flavia Giombetti (foto), assessore di Tolentino con delega alla ricostruzione, che ribadisce la chiusura dell’area a fine anno. "Gli altri settanta abitanti circa (in totale sono infatti una novantina) – prosegue – devono attivarsi al più presto per trovare una soluzione". Va detto, però, che di fatto non saranno chiusi i cancelli e non interverranno le forze dell’ordine. Il Comune sta valutando come muoversi sul fronte mensa per i prossimi giorni. "Per agire sempre nella legalità – precisa – abbiamo chiesto anche il parere di questura e prefettura. Per la ventina di persone in questione era necessario subentrare come Comune per dare loro una mano; giusto il tempo di terminare l’iter burocratico, e potranno entrare nei loro nuovi alloggi (ovviamente dopo aver allacciato le utenze ecc.)". Alla conferenza che si svolgerà questa mattina l’amministrazione, con il sindaco Mauro Sclavi, fornirà ulteriori chiarimenti. All’interno dell’area container di via Colombo ci sono sia terremotati che persone in situazioni di disagio. Una volta che sarà effettivamente chiusa, sarà mantenuta la destinazione ad area emergenziale di Protezione civile, a disposizione dell’intera comunità dell’Alto maceratese.

l. g.