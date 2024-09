Trovato morto in auto, oggi l’ultimo saluto a Michele Fratepietro

Sarà celebrato stamattina alle 9.30, nella chiesa Corpus Christi, il funerale di Michele Fratepietro, il 71enne morto martedì pomeriggio a causa di un malore, mentre si trovava all’interno della sua auto parcheggiata a Porto Potenza. Dopo i rilievi dei carabinieri che erano intervenuti sul posto, la salma è stata riconsegnata ai familiari ed è stata allestita nella casa del commiato dell’impresa funebre Carestia. L’uomo aveva origini pugliesi, ma da tantissimi anni si era trasferito in città con la propria famiglia. La tragedia si era consumata martedì, verso le 17.15, quando un passante aveva visto una Smart in sosta vicino ai campi da tennis di via Olimpia, con dentro l’anziano che era visibilmente accasciato e privo di sensi. Così aveva lanciato l’allarme ed erano giunte l’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Porto Potenza. Ma i sanitari non avevano potuto far altro che costatare il decesso del 71enne, avvenuto per cause naturali.