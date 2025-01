Tuffo nel Medioevo a Corridonia col presepe vivente ispirato a San Francesco

Nella cornice del rione Cerqueto torna il presepe medievale vivente "In Dulci Jubilo", che andrà così a chiudere il cartellone delle festività natalizie "La magia del Natale a Corridonia tra tradizione e modernità". L’appuntamento è per domani, quando alle 17 prenderà il via un vero e proprio spettacolo basato sulla narrazione itinerante legata alla storia di San Francesco e della sua ispirazione che nel 1223 ha dato vita al presepe, usanza inizialmente italiana e oggi rito diffuso in tutti i Paesi cattolici del mondo.

Questo evento, nella inaugurale edizione del 2023, è stato ispirato proprio dalla ricorrenza degli 800 anni dal primo allestimento che il Santo fece a Greccio e sarà organizzato dall’associazione "La Margutta insieme al comitato Crazi, la Confraternita Madonna di Guadalupe, il centro sociale "Mons. Vita", il centro studi Giovanni Carnevale, l’associazione festeggiamenti Santa Maria.

"La narrazione partirà dalla quattrocentesca Porta Santa Croce – spiegano gli organizzatori – attraverserà caratteristici vicoli, tra locande, botteghe artigiane, antichi mestieri, nel brusio del mercato e sotto le fioche luci delle lanterne, per concludersi presso la rappresentazione della Natività. La regia è sempre affidata all’originale lavoro di Fabiana Vivani".

Nel corso della manifestazione si potranno gustare caldarroste, vin brulè, cioccolata calda e dolci. Ingresso gratuito.

Diego Pierluigi