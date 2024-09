Tumori della testa e del collo, tre pazienti subito in lista di attesa

Campagna di prevenzione dei tumori della testa e del collo, significativi i numeri registrati: 153 i pazienti che si sono presentati alla visita, 83 all’ospedale di Civitanova e 70 in quello di Macerata e di questi 35 sono stati indirizzati ad ulteriori accertamenti, mentre tre tumori diagnosticati sono stati subito inseriti in lista chirurgica, due a Civitanova e uno a Macerata. Sono i risultati raggiunti nella Make Sense Campaign, iniziativa mirata alla sensibilizzazione e alla prevenzione che si è da poco conclusa all’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Civitanova, diretta dal dottor Cesare Carlucci. "La diagnosi precoce dei tumori del cavo orale è fondamentale perché permette di fare la chirurgia quando la malattia è ancora in fase iniziale, con tutti i vantaggi che questo comporta per la vita stessa del paziente" spiega il primario. "Il successo riscontrato in questa iniziativa di screening gratuito in linea con le tendenze degli anni scorsi, è un chiaro indicatore di come la popolazione sta acquisendo consapevolezza del ruolo fondamentale che riveste la prevenzione per la salute di ciascuno di noi" dichiara il direttore generale dell’Ast di Macerata, Marco Ricci.

Per l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini "nonostante gli importanti progressi compiuti in termini di terapie e diagnosi, con miglioramento dei tassi di sopravvivenza, i tumori continuano a causare decessi e ad impattare sulla società e sul Servizio Sanitario Nazionale. Per questo occorre aumentare l’adesione, coinvolgendo il maggior numero di persone per arrivare alla diagnosi precoce".