Tutto pronto per Camerino Festival. C’è il Quartetto d’Archi della Scala

Su il sipario domenica per Camerino Festival 2024, kermesse giunta alla sua 38ª edizione, con musica internazionale fino al primo agosto. Inizio col botto alla Rocca d’Ajello alle 21,15 con il prestigioso Quartetto d’Archi della Scala; fondato nel 1953 dalle prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala, l’ensemble ha una lunga storia di successi. Dopo una pausa nel 2001, quattro giovani musicisti hanno rilanciato la formazione: Francesco Manara e Daniele Pascoletti al violino, Simonide Braconi alla viola e Massimo Polidori al violoncello. Hanno collaborato con pianisti rinomati come Martha Argerich e Angela Hewitt, e artisti come Emmanuel Pahud e José Carreras.

"Il programma della serata includerà musiche di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Ludwig van Beethoven, offrendo un viaggio attraverso alcune delle più belle composizioni della musica classica. Sarà un’occasione unica per ascoltare uno dei quartetti d’archi più rinomati al mondo in una cornice storica e suggestiva come quella della Rocca d’Ajello", spiegano i promotori. Il quartetto ha suonato per prestigiose realtà concertistiche in Italia, come MusicaInsieme a Bologna, Serate Musicali a Milano, e associazione Scarlatti a Napoli, oltre a esibirsi in vari Paesi tra cui Brasile, Giappone e Stati Uniti. Organizzato dall’associazione culturale Musicamdo, Adesso Musica, Gmi sede di Camerino, e Abf Andrea Bocelli Foundation, con il sostegno del Mic Ministero della cultura, Regione, Comune di Camerino, Unicam, Fondazione Casa di Risparmio della Provincia di Macerata e Camera di Commercio delle Marche, il festival è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica.

I partner includono Amici dello Sferisterio, Ordine degli Avvocati di Macerata, Rotary Club Camerino, Curc, Angeli Maiolatesi, e Pro Loco Camerino. Dopo l’avvio di domenica, venerdì 12 luglio alla Basilica di San Venanzio sarà al volta del "Duke Ellington Sacred Concert" eseguito dal Coro polifonico Città di Tolentino & Colours Jazz Ensemble, diretti da Massimo Morganti, con la voce solista di Marta Raviglia. Biglietti e abbonamenti in vendita alla Pro Loco di Camerino, Sottocorte Village, in via Ottaviani, fino a domani dalle 16.30 alle 19.30 mentre sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30; sarà possibile anche acquistare i biglietti sul luogo dello spettacolo dalle 19 o sul sito www.ciaotickets.com. Per maggiori informazioni 3312233904, info@camerinofestival.com, www.camerinofestival.com.

In caso di maltempo, verranno comunicate tempestivamente le location alternative.