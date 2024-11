Tutto pronto per Don Giovanni

Si accendono i riflettori sulla stagione lirica "Civitanova all’Opera". Tutto è pronto per la prima del Don Giovanni di Mozart che andrà in scena sabato 9 novembre al teatro Rossini dalle 21.15.

La nuova produzione civitanovese, promettono gli organizzatori, avrà un cast internazionale di assoluto rilievo con la regia di Mirco Michelon, le scene di Sauro Maurizi e la direzione del maestro Alfredo Sorichetti.

"Il Don Giovanni – spiega Sorichetti – è considerato uno dei massimi capolavori di Mozart, della musica e della cultura occidentale. Il nostro allestimento ne mette in luce gli aspetti che ancora oggi sono tra i più attuali e la nostra particolare interpretazione ha già suscitato grande interesse nell’ambito operistico. A nome anche dei tantissimi collaboratori che concorrono alla realizzazione di questo grande progetto quali artisti, maestranze, tecnici, professori dell’orchestra, del coro e agli organizzatori, vi invitiamo a teatro per assistere a questo che sarà un evento unico".

Il cast sarà composto dal basso Mirco Palazzi nel ruolo di Don Giovanni, apprezzato artista allo Sferisterio nell’estate scorsa; e poi Gianpiero Ruggeri e Paola Antonucci provenienti dalla scuola del grande basso-baritono civitanovese Sesto Bruscantini, oltre ad altri affermati artisti quali Gian Luca Pasolini, Clementina Regina, Jessica Ricci, Raffaele Costantini e Davide Bartolucci. Concorreranno alla realizzazione della serata l’Orchestra Sinfonica dell’Adriatico, il Coro Ventidio Basso, diretto dal maestro Pasquale Veleno, il costumista Massimo Eleonori in collaborazione con Falpalà Costumi, Giordano Corsetti per il disegno luci e Roberto Acquaroli per trucco e parrucco.

Lo spettacolo è promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Civitanova e dall’Azienda Teatri, con il sostegno anche della Regione Marche, ed è organizzato da Marche all’Opera.

I biglietti sono già in vendita online su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati, oltre che nella biglietteria dei teatri.

Maggiori informazioni si possono avere contattando il numero 0733.812936 (Marche all’Opera).