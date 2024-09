Tutto pronto per il Grappolo d’oro. Sul palco Fargetta e Malgioglio

I drappi che vestono i rioni, le locande, gli artisti di strada, il buon cibo accompagnato da ottimo vino, la musica dal vivo, i mercatini e le sfilate storiche. È tutto pronto per la 62esima edizione della festa del Grappolo d’oro, che inizierà dopodomani a Potenza Picena. Ma il clou ci sarà la prossima settimana con i due concerti che vedranno protagonisti in piazza Matteotti il dj Fargetta e Cristiano Malgioglio.

Un programma ricco di iniziative, che è stato presentato ieri in municipio. Erano presenti il sindaco Noemi Tartabini, il vicesindaco Giuseppe Castagna, l’assessore al turismo Michele Galluzzo, la neo presidentessa della Pro loco potentina Francesca Paoloni e il direttore di Tipicità, Angelo Serri. "Il Grappolo d’oro è un appuntamento che si rinnova grazie all’impegno di tanti cittadini che lavorano ogni anno in operoso silenzio per amore della propria città – ha sottolineato il sindaco Tartabini –, con la preziosa guida della Pro loco".

Il via ci sarà venerdì alle 18 nell’auditorium Scarfiotti, con il "Vernissage dedicato all’arte della biodiversità", tappa del Grand Tour delle Marche di Tipicità conndotta da Beppe Convertini. Mentre domenica sarà la volta di "Vinosofia – degustare celebrando la tradizione", con il sommelier Cesare Lapadula. Ma il meglio arriverà tra una settimana: venerdì 27 la festa entrerà nel vivo con musica, street food e un dj set in piazza Matteotti dove suonerà, alle 23, lo special guest Dj Fargetta. Sabato 28 settembre, invece, ecco "La notte del Grappolo d’oro" con concerti, spettacoli e locande aperte nel centro storico, oltre a un angolo dedicato ai più piccoli in via Tripoli.

Il gran finale sarà domenica 29 settembre con il tradizionale corteo mattutino e, nel pomeriggio, le esibizioni allegoriche per il palio dei rioni, in piazza Matteotti. Poi, alle 18, l’ospite d’eccezione: Cristiano Malgioglio che si esibirà in concerto. "Il Grappolo d’oro è l’occasione per conoscere le bellezze di Potenza Picena – ha spiegato la presidentessa Paoloni – . Ci saranno novità, sorprese inaspettate che speriamo possano essere apprezzate". "Il vernissage di dopodomani – ha aggiunto Serri – si chiunderà con un omaggio gustoso preparato dalle vergare, in abbinamento ai vini delle cantine potentine". A concludere l’assessore Galluzzo: "L’importante è trasmettere la cultura delle nostre tradizioni alle nuove generazioni, rendendo i giovani partecipi".

Giorgio Giannaccini