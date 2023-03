Un albero all’Ipsia per don Pocognoni

lInaugurato nello spazio verde antistante l’Ipsia Pocognoni il Giardino dei Giusti, con un albero dedicato alla memoria di don Enrico Pocognoni, il coraggioso sacerdote che 30 anni, il 24 marzo 1944, dopo aver subito violenze ed umiliazioni, cadde sotto il fuoco nazifascista in occasione dell’eccidio di Braccano. Per l’occasione è stata disvelata una targa accanto alla pianta con benedizione officiata dal parroco di Regina Pacis, don Ruben Bisognin. Alla cerimonia, alla quale hanno preso parte, oltre agli studenti, anche il sindaco Massimo Baldini e la dirigente scolastica Alessandra Gattari, è intervenuta la professoressa Linda Alfano, che, tramite l’associazione Gariwo, si è battuta per ottenere il riconoscimento per don Pocognoni del titolo di Giusto tra le Nazioni. Il sacerdote è stato poi ricordato nell’auditorium dell’istituto. Tra gli ospiti la nipote di don Pocognoni, Greta Malafede, il direttore del Museo della Resistenza di Matelica Igino Colonnelli e lo storico e docente dell’Ipsia Angelo Antonelli.