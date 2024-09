Un assaggio di SuperLega. Il primo derby va alla Lube

Il primo derby è della Lube. All’Eurosuole Forum, piuttosto gremito (900 spettatori circa) per essere un allenamento congiunto, Civitanova supera 3-0 la Yuasa Battery nel primo test pre-campionato. Un appuntamento ormai fisso nell’estate della Lube, ma stavolta più interessante dato che i cugini fermani sono neopromossi e dunque verranno ritrovati come avversari in SuperLega. Come previsto alla vigilia, coach Medei ha tenuto a riposo Nikolov e Chinenyeze, quest’ultimo appena rientrato dopo il trionfo olimpico. Out anche Lagumdzija, impegnato invece Con la nazionale turca. Top scorer è stato proprio il suo vice, Dirlic. Ospiti orfani dell’opposto Petkovic e con il convalescente Riccardo Vecchi in posto tribuna. I due tecnici hanno dato spazio a gran parte dei giocatori disponibili e hanno anche deciso di svolgere un parziale supplementare, terminato 25-19 in favore di Civitanova. Mercoledì di nuovo al palas per misurarsi contro Fano, team di A2.

Primo set. Medei va con Boninfante in regia e la partitella è punto a punto. Il nuovo entrato Poriya (3 punti in pochi scambi con il 60% di efficacia) e l’innesto di Orduna al palleggio cambiano volto alla Lube, che sull’ace di Bottolo vola sul 24-19. Un positivo Tenorio (5 punti) chiude i giochi in attacco.

Secondo set. Boninfante si esalta al servizio ed ecco il break 8-0. Sul 16-9 si vede anche Larizza al centro che si segnala per il primo tempo del 18-11. Decisiva la giocata finale di Bottolo.

Terzo set. Poriya parte dall’inizio laterale con Loeppky, mentre Larizza comincia al centro con Gargiulo. Per la prima volta la Lube deve rincorrere (8-10), il sorpasso arriva sul 14-13. Il muro di Bottolo per il 22-20 rilancia la Lube e l’ace di Larizza decreta il 25-22 finale.