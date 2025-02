Un chilo di hashish in casa, 39enne in manette

Blitz della fiamme gialle in un appartamento, nei guai finisce un 39enne civitanovese che è stato arrestato dai finanzieri. In casa nascondeva un chilo di hashish.

L’operazione antidroga, che si inserisce in un contesto di controlli per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata eseguita l’altro ieri dai finanzieri della Compagnia di Civitanova. Già da qualche tempo i militari stavano conducendo alcuni accertamenti specifici. E domenica, verso l’ora di pranzo, gli uomini delle fiamme gialle hanno deciso di entrare in azione eseguendo un controllo all’interno dell’abitazione di un civitanovese di 39 anni. Nel corso della perquisizione, i finanzieri hanno ben presto rinvenuto un chilo di hashish, una quantità di droga piutttosto elevata per poter essere considerata destinata all’uso personale del proprietario.

L’uomo dunque, dopo le formalità di rito, è stato arrestato dai finanzieri, come disposto dal sostituto procuratore di Macerata Enrico Barbieri (nella foto). Ora si trova ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà davanti al giudice Daniela Bellesi del tribunale di Macerata.

Il civitanovese, le cui generalità al momento non sono state rese note, è difeso dagli avvocati Massimiliano Wolf ed Eleonora Wolf. In aula, potrà dare la sua versione dei fatti e chiarire cosa ci facesse quella scorta di stupefacente in casa sua, respingendo le accuse. Poi il tribunale valuterà se confermare o meno la misura cautelare.

Intanto proseguono le indagini sul 39enne e sul mondo dello spaccio in città, campo nel quale la guardia di finanza di Civitanova è sempre molto impegnata, nell’ambito dei consueti controlli del territorio.

Non si esclude che possano esserci ulteriori sviluppi alla vicenda, alla luce di quanto emergerà con la prosecuzione degli accertamenti.

