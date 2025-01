Un miracolo di Raccichini salva la Civitanovese. Arriva un buon punto, fermato il volo dell’Aquila

civitanovese

0

l’aquila

0

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Raccichini 7; Franco 6, Mancini 6, Diop 6.5, Cosignani 6.5; Visciano 6.5, Domizi 5.5; Macarof 5.5 (33’st Rossetti sv.), Capece 6 (36’st Brunet sv.), Buonavoglia 6.5 (45’st Ruggeri sv.); Bevilacqua 6. A disp. Petrucci, Giandomenico, Silvestri, Damiani, Cappella, Pompili. All. Senigagliesi 6.

L’AQUILA 1927 (4-3-3): Michielin 5.5; Gueli 6, Alessandretti 5.5, Brunetti 6, Di Santo 6 (36’st Tropea sv.); Del Pinto 6.5 (23’st Persano 6.5), Barberini 6 (45’st Giandonato 6), Maglione 6; Sereni 6 (31’st Giampaolo 6), Belloni 6, Misuraca 6. A disp. Negro, Scognamiglio, Aversa, Savor, Russo. All. De Feudis 6.

Arbitro: Saffiotti di Como 6.

Note: Spettatori 800 di cui 120 ospiti. Ammoniti Barberini, Tropea, Macarof. Ang. 2-7. Rec 1’pt e 5’st.

Un miracolo di Raccichini nel finale ferma la corsa de L’Aquila 1927 e permette alla Civitanovese di portare a casa un buon punto. Buona la prima da titolare per lo stesso portiere, ma soprattutto per il neo tecnico Senigagliesi all’esordio sulla panchina rossoblù.

Serviranno vittorie per salvarsi, però non si poteva pretendere di più contro la corazzata aquilana, seconda forza del torneo reduce da 4 trionfi consecutivi. I padroni di casa sono gravati dalle assenze di Padovani, Passalacqua e l’alternativa Tassi, con il transfer di Vila ancora non pervenuto. In settimana addio di Vittorio Esposito; per la panchina si attinge dalla Juniores. De Feudis, invece, ribadisce il consueto 4-3-3: il neo arrivato Sereni sostituisce lo squalificato Banegas, Maglione rimpiazza l’infortunato Zuccherato (Indisponibile anche Mantini). Brividi già al 1’ sul rinvio sbagliato da Raccichini, Belloni manda fuori. Su azione è la Civitanovese pericolosa, Buonavoglia scaglia alto (10’). L’Aquila risponde con l’inzuccata di Del Pinto (22’), quindi Maglione sciupa un’occasionissima a tu per tu con il portiere (25’). Nel finale di tempo, Bevilacqua telefona al portiere dopo l’anticipo su Brunetti (38’). La frazione termina con la punizione di Visciano deviata dalla barriera. Nella ripresa partono meglio i locali, Michielin respingere un rasoterra a Buonavoglia (4’), poi lo stesso portiere rinvia su Capece che serve Macarof, l’argentino divora. D’ora in poi è solo L’Aquila a sfiorare il vantaggio. De Feudis tenta le carte Persano, Giampaolo e Giandonato. L’ex Notaresco conclude dalla distanza (30’), poi Raccicchini blocca su Misuraca e si invola sul bolide di Giandonato (46’). Francesco Rossetti