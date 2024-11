Un monologo a tre voci contro la violenza

Anche a Porto Recanati sarà celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con uno spettacolo previsto oggi, alle 21, nella pinacoteca Moroni. Si tratta di un monologo a tre voci, intitolato "Violenza Tacita", che consiste in un toccante racconto scritto e interpretato dall’attrice e autrice Giulia Merelli (nella foto), dedicato al tema della violenza psicologica. E non mancherà l’accompagnamento musicale della cantante e cantautrice Serena Abrami, insieme alla violoncellista Monica del Carpio. Per l’occasione, interverranno la consigliera comunale alle pari opportunità Fatou Sall e l’assessore alle politiche sociali Sonia Alessandrini. Ci saranno poi testimonianze e approfondimenti, grazie alla cooperativa sociale Il Faro, che farà parlare Chiara Marmoré e Egle Asciutti (operatrici del centro antiviolenza), oltre ad Andrea Tridico (operatore del centro per uomini autori di violenza).