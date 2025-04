Un murales per la transizione ecologica sulla facciata della scuola San Giovanni Bosco

Un nuovo murales per la transizione ecologica, approvato dal Comune il quinto murales del progetto ‘Vedo a Colori’ e sarà realizzato sulla facciata della scuola San Giovanni Bosco, sul tema della transizione ecologica. L’edificio ospita già due opere dedicate alla mobilità sostenibile. Il nuovo intervento prosegue questo percorso. L’opera sarà accompagnata da momenti di confronto e partecipazione con il territorio. Il progetto Vedo a Colori, curato da Giulio Vesprini, mira a connettere la città con il panorama della street art nazionale e internazionale, attraverso opere realizzate nei quartieri, nelle scuole, nei sottopassi, nelle aree portuali e nei parchi. Un museo a cielo aperto sui temi centrali del nostro tempo: ambiente, mobilità, energia, trasformazione urbana. "Questo è il terzo murales realizzato alla San Giovanni Bosco, ma il quinto dell’intero progetto che abbiamo avviato per promuovere una cultura della sostenibilità ambientale attraverso l’arte – spiega l’assessore Roberta Belletti – e non si tratta solo di abbellire i muri, ma di rigenerare spazi pubblici con contenuti, stimoli e significati che restano nel tempo". "Con questo nuovo murales - continua - affrontiamo il tema della transizione ecologica, oggi più che mai attuale".