Un pareggio a reti inviolate tra Osimana e Montegranaro

OSIMANA

0

MONTEGRANARO

0

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese (18’ st Calvigioni), Patrizi, Marchesini (36’ st Colonnini), Micucci, Fermani, Triana, Buonaventura (25’ st Gigli), Minnozzi (18’ st Mafei). Panchina: Cingolani, Rossetti, Modesti, Sasso, Mercanti. All. Labriola.

MONTEGRANARO: Taborda, Chimezie, Stortini, Gonzalez (39’ st Rotondo), Capodaglio, Alidori, Perpepaj, Proesmans (14’ st Proesmans), Mancini (47’ st Mangiacapre), Sindic, Tonuzi (36’ st Malavolta). Panchina: Cannella, Zaffagnini, Torricini D., Capasso, Torricini P. All. Mengo.

Arbitro: Denti di Pesaro.

L’Osimana trova un punto sotto l’albero, ma i senzatesta devono fare mea culpa. Per essersi svegliati troppo tardi, come spesso avviene. Solo che stavolta Triana non riesce a fare il numero come contro l’Urbania. Ci stava per riuscire negli ultimi secondi Mafei che, nonostante buone prestazioni (anche ieri il migliore in campo assieme al solito Borgese), non riesce a guadagnarsi una maglia da titolare. Il numero 18, in pieno recupero, in girata impegna Taborda che si salva come può. Mafei il più pericoloso dei locali, l’unico a inquadrare la porta dei senzatesta nella ripresa: anche al 35’ il suo tiro insidioso impegna Taborda alla deviazione in angolo. Nel primo tempo per i padroni di casa – che devono fare a meno di Bellucci e Alessandroni infortunati e Bambozzi che si vocifera sia fuori per motivi disciplinari, oltre a Bugaro che dovrebbe aver salutato il gruppo – da registrare un tiro di Triana da fuori che impegna Taborda in angolo oltre a un paio di tentativi di Minnozzi e Fermani con mira imprecisa. Gli ospiti manovrano meglio, ma a parte una conclusione di Tonuzi nello scorcio iniziale – il più attivo degli ospiti assieme a Perpepaj e Mancini – deviato in corner da Santarelli non impegnano mai seriamente il numero 1 di casa che nella ripresa viene chiamato solo a bloccare un tentativo da fuori di Malavolta.