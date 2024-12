Un semaforo all’ingresso di Morro: "Più sicurezza per la frazione"

Via libera dell’amministrazione comunale di Camerino per l’installazione di un semaforo in località Morro, lungo la strada provinciale 17. Così il centro urbano diventerà una sorta di isola pedonale: l’impianto resterà posizionato sul rosso, diventando verde solo all’avvicinamento di un veicolo nei pressi della linea di arresto, garantendo un passaggio a bassa velocità nel centro abitato. Il semaforo garantirà anche il senso unico alternato, non permettendo il passaggio di due veicoli in direzioni opposte, per l’uscita e l’ingresso dalle intersezioni e dai passi carrabili in sicurezza. L’installazione è prevista per gennaio, in attesa del nullaosta per i lavori da parte della Provincia. "Da anni i cittadini della frazione chiedevano questo intervento, in una situazione di traffico sempre più importante soprattutto per il transito dei mezzi pesanti" spiega il sindaco Roberto Lucarelli.