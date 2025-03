Un supervisor e maggiori controlli per la mensa scolastica di Mogliano

Nuove misure per il servizio della mensa scolastica di Mogliano. Il Comune ha annunciato che da ieri è entrata in servizio una figura aggiuntiva "con pluriennale e comprovata esperienza anche nell’ambito della ristorazione collettiva" per affiancare il personale già operativo. Inoltre è stato attivato un link pubblico, che si può trovare sul sito dell’ente, dove vengono riportati i menù giorno per giorno con i fornitori delle materie prime e la loro origine. È stata predisposta la scheda di valutazione, già consegnata ai membri della commissione mensa.

"Si ringraziano i componenti della commissione, in particolare insegnanti e genitori, per l’impegno, la collaborazione e la professionalità fin qui mostrata a servizio della comunità scolastica" ha scritto l’amministrazione comunale. Le misure adottate seguono l’incontro che c’era stato a metà mese con il legale rappresentante della ditta che gestisce il servizio mensa scolastica. Il cambio di gestione è iniziato il 7 gennaio. Le nuove misure sono scattate in seguito a quanto avvenuto tra il 18 e il 19 febbraio: alunni e personale scolastico se avevano avuto qualche problema intestinale. Il risultato degli esami sul cibo prelevato dai carabinieri Nas era stato negativo. Il sindaco Fabrizio Luchetti aveva convocato un’assemblea con i genitori e il personale scolastico per discutere dell’andamento della mensa. Successivamente, per protesta, una trentina di famiglie aveva deciso di non far mangiare i propri figli a scuola. Il confronto con la ditta ha portato a diverse iniziative affinché non accadono più episodi spiacevoli.