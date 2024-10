Una cerimonia per i caduti

Giornata in memoria dei caduti e dispersi in guerra, domenica a Tolentino. Dopo la messa celebrata a San Catervo la manifestazione si è spostata al monumento della Vittoria, dove è stata deposta una corona di alloro. "Hanno partecipato molti cittadini – ha detto il sindaco Mauro Sclavi – in una giornata che consente a tutti ricordare quanti hanno dato la vita per i più alti valori quali la pace, la libertà e la democrazia. Ringrazio l’Associazione famiglie caduti e dispersi in guerra, il suo presidente provinciale Eraldo Menghi e la presidentessa della sezione cittadina Pierina Raggi, e tutte le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’arma, la Croce Rossa di Tolentino, l’Anpi e il presidente del comitato di quartiere Repubblica Mauro Gesuelli. Un grazie alla banda dell’associazione musicale Gabrielli". Ppresenti anche il presidente del consiglio comunale Alessandro Massi, l’assessore Fabiano Gobbi e i consiglieri Giordano Tasselli, Benedetta Lancioni e Fabio Montemarani.