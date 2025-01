Una famiglia di caprioli a spasso per la città

Caprioli a spasso per la città. I due esemplari nella foto sono stati immortalati all’alba di ieri in una zona verde a ridosso di via dei Velini. E stando a quanto riferisce chi vive in zona, sono diversi giorni che questi esemplari fanno capolino nella zona. Tra San Silvestro e i primi giorni dell’anno i caprioli avvistati erano tre, sempre nella zona tra via dei Velini e via Due Fonti. Ogni volta arrivano nottetempo nei campi in cerca di qualcosa da mangiare. Poi, quando la città comincia a svegliarsi, se ne tornano in zone più appartate. L’altro giorno, uno dei caprioli ha lasciato la zona verde ed è stato notato proprio in mezzo alla strada, in via dei Velini. Avvistamenti simili sono stati segnalati anche nel quartiere Vergini, altra zona frequentata dai caprioli.

re. ma.