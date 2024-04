Una mattinata dedicata a disabilità e inclusione

Una bellissima mattinata in cui si è parlato di come lo sport possa diventare un prezioso strumento di inclusione sociale con i disabili e non solo.

È stato questo in sintesi il tema principale dell’iniziativa "Come In (Comunità Educante Intorno)", che è andata in scena sabato scorso all’interno della Delegazione municipale di Porto Potenza Picena.

Il tutto è servito per sensibilizzare e formare i presenti in materia di inclusione sociale, dopo che il Comune di Potenza Picena ha avviato il progetto "Palla al centro".

A intervenire come relatori sono stati Agostino Basile (pedagogista), Silvia Girotti (psicologa), Gloria Filippetti e Manuela Gasparri della cooperativa Il Faro, oltre alla coordinatrice pedagogica dell’Anffas Potenza Picena, Francesca Gallucci. Ma non sono mancati nemmeno dei momenti davvero toccanti.

Ad esempio una mamma, coinvolta quotidianamente nella gestione della disabilità, ha condiviso la propria testimonianza davanti a tutti.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale hanno partecipato il sindaco Noemi Tartabini e il consigliere Margherita Fermani.

Tra il pubblico presente all’incontro, c’era anche l’assessore alle Politiche sociali di Civitanova, Barbara Capponi. Una lodevole iniziativa che si è aggiunge quindi al progetto "Palla al Centro", con il quale il Comune organizzerà per i prossimi due anni numerose attività sportive rivolte ai giovani disabili e in stato di disagio (dai 6 ai 17 anni), con l’aiuto della cooperativa

Il Faro e dell’Union Picena Calcio.

Il tutto è promosso dal Ministero per lo Sport.