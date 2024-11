Una mattinata per ricordare. Verdicchio

"Per un’amore tenace e ingegnoso". È il titolo dell’incontro, in programma domani nella sala della Filarmonica, per ricordare Orfeo Verdicchio (nella foto), psicanalista scomparso il 17 agosto del 2023. "Nell’ambito delle dipendenze ha saputo creare spazi e strade che non esistevano nel nostro territorio. Orfeo ha messo sempre il cuore in tutto ciò che faceva, per questo per lui il lavoro era un amore tenace e ingegneso", spiega la moglie Anatolia Lulani che, con il figlio Alessandro, ha voluto organizzare una mattina di testimonianze. Dalle 9 alle 13 ci saranno, tra gli altri, lo psichiatra e psicanalista Ugo Amati di Roma, lo psicanalista Marco Focchi di Milano, lo psichiatra e psicanalista Renato Bellinello di Napoli, la psicanalista e psicoterapeuta Elena Senese di Napoli, lo psichiatra Gianni Giuli, responsabile del Dipartimento dipendenze patologiche della Ast Macerata, il pittore e artista Ubaldo Bartolini e tanti altri.