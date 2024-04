Una passeggiata tra gli scaffali,. Valerio Calzolaio da Del Monte per presentare "Angolature noir"

Oggi alle 19 alla libreria Del Monte lo scrittore Valerio Calzolaio presenterà il suo ultimo libro "Angolature noir", Linea Edizioni. Nella prima parte del libro si fa il punto su storia e geografia del genere letterario; nella seconda si prendono in esame una quindicina di grandi autori capaci di descrivere la realtà contemporanea e allargare i confini del genere, non italiani, di vari paesi e quasi tutti i continenti (Bussi, Gimenez-Bartlett, Holt, Hunter-McBain, Izzo, Konate, Meyer, Nesbo, Pennac, Qiu, Taibo II, Vargas, Winslow); nella terza parte si descrivono alcuni festival letterari giallo noir nel nostro Paese. I principali scrittori italiani (Carofiglio, De Cataldo, De Giovanni...) sono presi in considerazione su vari piani: quello storico del giallo italiano, quello del meticciato culturale del genere, quello delle opere contemporanee.