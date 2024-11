"Una piazza, due teatri, due musei": visita guidata alla scoperta dei tesori del centro

"Una piazza, due teatri, due musei", è questo il nome di una originale visita guidata che si terrà domenica primo dicembre nel centro di Recanati, interamente dedicata ai teatri cittadini e ai musei della musica e Beniamino Gigli. Realizzata dai Musei civici di Recanati nell’ambito del cartellone regionale Grand tour 2024, in collaborazione con la guida turistica Chiarenza Gentili Mattioli, vedrà il ritrovo dei partecipanti alle 15 nella centralissima piazza Leopardi; si proseguirà poi a visitare il vicino teatro Persiani con gli annessi musei della musica e Gigli, per poi ammirare l’Opificio della sartoria Latini all’interno di palazzo Massucci Mazzagalli, uno degli edifici storici più affascinanti di Recanati. Questo palazzo non solo si distingue per la sua architettura imponente e raffinata, ma custodisce al suo interno una parte preziosa della storia culturale e artistica della città. Un elemento particolarmente interessante del palazzo è il grande salone interno, che in passato fungeva da teatro privato dove venivano organizzate rappresentazioni per un pubblico selezionato.

Sarà un viaggio nella storia dei teatri cittadini e nella strepitosa carriera internazionale del grande tenore Beniamino Gigli.

La durata della visita guidata sarà di circa due ore; è prevista la tariffa a persona di 8 euro, per i residenti a Recanati 5 euro; gratuito fino a 13 anni. Prenotazione obbligatoria scrivendo a recanati@sistemamuseo.it o chiamando il numero 071.7570410.