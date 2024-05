"Una scuola innovativa. Sarà punto di ritrovo"

Scuola, cimitero, infrastrutture. E ancora, salvaguardia del territorio, turismo, e sanità sono alcuni dei temi cardine del programma elettorale di "Insieme per Fiuminata" con il sindaco uscente Vincenzo Felicioli. Il primo cittadino ha fatto il punto sul lavoro svolto in cinque anni e presentato le intenzioni per il futuro a partire dalla scuola: "Uno degli obiettivi è quello di mantenere saldo il rapporto con i comuni di Pioraco e di Sefro tramite l’offerta di un servizio scolastico adeguato, come già avviato. La nuova scuola permetterà, oltre ad una maggiore sicurezza, l’avvio di una didattica innovativa, e diventerà sede anche della cultura, della socialità e della condivisione. Inoltre, sarà realizzato un parcheggio di 38 posti auto, adiacente alla scuola, già progettato e approvato". Nel programma anche la riqualificazione della palestra. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai cimiteri. C’è un intervento già finanziato per oltre due milioni di euro al cimitero del capoluogo ed è stato acquistato il terreno per l’ampliamento di quelli di Fonte di Brescia, Laverino e Poggio. "Dopo aver concluso gli interventi più urgenti relativi alle infrastrutture, porteremo avanti la collaborazione con la Società di gestione nazionale del metano per garantire la metanizzazione delle zone non ancora servite e provvederemo a riqualificare la zona di Colle San Pietro con un finanziamento già ottenuto di due milioni e 700mila euro". La frazione di Castello sarà oggetto di sistemazione idrogeologica grazie a un finanziamento della protezione civile a seguito dell’alluvione del 2022 e il tratto Bivio 361-cimitero di Laverino - San Cassiano sarà oggetto di lavori di mitigazione del rischio idraulico. Il gruppo vuole incentivare un turismo sostenibile e rispettoso promuovendo la pratica dell’albergo diffuso, con la manutenzione della rete sentieristica, il rafforzamento dei rapporti con le comunità e con i paesi gemellati e molto altro. Infine la sanità, per la quale "verrà portata avanti una continua azione sui vertici dell’Ast di Macerata, affinché si riesca ad ottenere una soluzione per la carenza di medici di base, e sarà attivato un punto salute".

g. g.