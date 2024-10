"Un’apertura porterebbe clienti"

"Sono favorevole a un’eventuale apertura, perché apporterebbe grande beneficio al commercio della zona – spiega Alessandro Morlacco dell’omonima parrucchieria a Piediripa –. A me porterebbe giro e quindi nuove persone, ed egoisticamente sarei felice se Simonetti riuscisse ad aprire. L’importante però è che ci siano negozi nuovi, nuove possibilità e servizi. Anche se non siamo grandi come Civitanova, sarebbe un bello smacco al Cuore Adriatico". E continua: "A vedere invece l’aspetto negativo, l’unico problema starebbe nel continuare a portare cemento a Piediripa, che al momento è già piena di strutture di cemento vuote".