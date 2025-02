Uniti verso un percorso comune: "Ecco cosa pensiamo di fare"

Progettare una strada comune e rivitalizzare il commercio del centro di Macerata, questo lo scopo che ha mosso l’adesione di numerose attività ai quattro progetti vincitrici del bando regionale per il Centro commerciale naturale. "Il concetto alla base è quello di unire diverse attività con un progetto e una visione comuni, capace di rivitalizzare il territorio e organizzare l’azione dei negozi in un’ottica unitaria – spiega Aldo Zeppilli, titolare del Centrale in piazza della Libertà e degli alberghi Le dimore del Centrale e i Mecenati, aderente al progetto del centro –. A Macerata hanno vinto quattro progetti, questo dimostra che è stata una proposta ben strutturata e che ci fa ben sperare per il futuro. L’unione è la strada giusta, anche per amplificare la voce di ognuno e lavorare tutti nella stessa direzione. Si tratta di un’organizzazione condivisa che outlet e centri commerciali mettono già in atto, ed è una buona via per rivitalizzare il commercio cittadino. Adesso dovremo rivederci e adoperarci per ideare il percorso in maniera più pratica".

Al centro, quindi, la possibilità di smuovere il tessuto economico della città e migliorare ancor di più il servizio offerto a cittadini e turisti. "La mia intenzione è rinnovare i macchinari che mi aiuteranno a offrire i miei prodotti – afferma Pierpaolo Berdini, titolare della paninoteca Crazy Burger in corso Cairoli, aderente al progetto Ccn per corso Cairoli –. L’aver ottenuto questi finanziamenti dalla Regione è un grande sostegno per il commercio, per smuovere l’economia e aiutarci a performare maggiormente nei servizi". Berdini conclude rivolgendo un pensiero all’amministrazione comunale. "Un ringraziamento – sottolinea – va all’assessore Laviano che ci ha aiutato a portare a termine il progetto: senza il supporto del Comune sarebbe stato difficile raggiungere un punteggio idoneo per ottenere i fondi, la compartecipazione era necessaria".

Martina Di Marco