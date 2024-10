Urbisaglia, a teatro incontro sulla Dengue con il professor Favia

Un incontro pubblico sulle malattie trasmesse dalle zanzare, con un focus sulla Dengue, si terrà questa sera alle 19 nel teatro Comunale di Urbisaglia. Il Comune ha promosso l’appunamento per sensibilizzare i cittadini in merito ai rischi per la salute che possono derivare da una puntura di una zanzara, e sulle misure più opportune per proteggersi e limitare la diffusione della Dengue. Relatore sarà il professor Guido Favia (foto), docente di parassitologia all’Università di Camerino e direttore dell’Italian Malaria Network.