Va contro un’auto parcheggiata, poi si ribalta: conducente illeso

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri a Villa Musone, lungo via Antonio da Cannara, dove una Peugeot 208 nera si è ribaltata dopo aver urtato un’auto parcheggiata. L’impatto ha causato il distacco di una ruota dalla vettura ferma, una Volkswagen, provocando l’impennata e il successivo capovolgimento dell’auto in movimento. L’ivicino al negozio di scarpe. Il conducente del veicolo ribaltato, un uomo, è fortunatamente uscito illeso dall’abitacolo senza riportare ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale, oltre ai Vigili di Loreto, per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Il carroattrezzi ha successivamente provveduto a rimuovere l’auto capovolta, che è risultata gravemente danneggiata. Numerosi i curiosi accorsi sul luogo dell’incidente, attirati dal forte boato provocato dall’impatto. Le cause precise dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. L’episodio ha evidenziato ancora una volta la pericolosità di alcuni tratti della viabilità locale, spesso teatro di incidenti simili. Le forze dell’ordine raccomandano prudenza alla guida, soprattutto in zone trafficate e nei pressi di incroci critici.